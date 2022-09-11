وفاة إليزابيث الثانية.. هذا ما كتبه قوجيل في سجّل التعازي بالسفارة البريطانية

“لن ينسى الجزائريون وقفتها التضامنية معهم غداة زلزال الشلف”، كان هذا مما كتبه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل في سجّل التعازي، في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بمقر السفارة البريطانية في الجزائر.

وحسب بيان للمجلس، فقد كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، بتقديم التعازي في وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، بمقر سفارة بريطانيا العظمى في الجزائر.

ووقّع قوجيل، باسم الرئيس تبون، في سجّل التعازي الذي فتح بمقر السفارة، وجاء فيه حسب البيان: