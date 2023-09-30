وفاة ابن الفنانة “راضية منال” بعد صراع مع السرطان

تلقت الساحة الفنية بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة “ريان” ابن الفنانة راضية منال، صبيحة السبت، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، بعد صراع مع السرطان.

وسارع زملاء الوسط الفني بتقديم التعازي لراضية منال في وفاة نجلها، حيث كتب عمو يزيد: “ببالغ الحزن و الأسي تلقيت خبر وفاة ابن أختي و صديقتي فنانتنا راضية منال. الله يرحمه و يعطيكم الصبر”.

وقالت مفيدة عداس: ” الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون خبر نزل عليا كالصاعقة لاحول ولا قوة إلا بالله ربي يرحمك ..ربي اصبرك أختي و حبيبتي راضية دعواتكم له بالرحمة”.

وكتبت عايدة عبابسة: “فاجعة أصابت اختنا المحترمة الفنانة راضية منال في وفاة ابنها بعد صراع طويل مع المرض يعجز اللسان عن التعبير عن مدى حرقتنا ووجعنا ربنا يصبرك ياغالية كنت بطلة في مشوارك معه أثناء مرضه الى ان توفى بين ايديك هو ما يغلاش على اللي خلقه وانت ربنا يصبرك وتكون أخر الاحزان ترحموا على روحه الطيبة نسألكم الفاتحة الف رحمة ونور على روحك يا حبيبي”.

وكتب رضا رايس: “تعازينا الخالصة للصديقة الفنانة راضية منال، على إثر وفاة إبنها “ريان”.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.. كل نفس ذائقة الموت.. اللهم ارحمه و اجعله من المتقبلين، و افرغ على والدته صبرا كبيرا يارب”.

يذكر أن “ريان” البالغ 21 عاما، هو الإبن الأصغر للفنانة راضية منال وقد خضع للعلاج خلال الأشهر القليلة الماضية مباشرة بعد اكتشاف إصابته بالسرطان.

وتحدثت الفنانة عن مرض نجلها خلال استضافتها في برنامج “جلسة ونسا” الذي تبثه قناة الشروق العامة، حيث أظهرت قوة وصلابة في مواجهة الداء الخبيث.