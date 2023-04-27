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الجزائر

وفاة الإمام ضحية الاعتداء بالمسجد في تلمسان

ياسر كعبش
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وفاة الإمام ضحية الاعتداء بالمسجد في تلمسان
ح.م
صورة للضحية الراحل

توفيّ الشيخ سعيد تامتري إمام مسجد علي بن أبي طالب ببلدية مغنية في ولاية تلمسان، بعد تعرّضه للاعتداء من طرف مختلّ عقليا، عند باب المسجد بعد صلاة الظهر يوم الأحد الماضي.

وقدّم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، تعازيه الخاصة لعائلة الفقيد وكافة أسرة المسجد، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي.

وعبّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي في وقت سابق من يوم الخميس، عن دعمه المطلق للأئمة والقائمين على المساجد، بعد الاعتداءات الأخيرة التي مسّت البعض منهم.

وصرّح بلمهدي عقب افتتاحه ندوة تاريخية:”نأسف لهذه الاعتداءات ونرفضها وندعم إخواننا الأئمة وكل القائمين على المساجد”.

وأضاف وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي: “الإمام رمز للوسطية والاعتدال والمحبة والإصلاح في المجتمع، ورمز للإخاء في الأسرة”.

وتابع الوزير تصريحه:”سجلنا السنة الماضية 78 اعتداء على الأئمة . منها أكثر من 36 اعتداء ذهب إلى القضاء، والمعتدون أخذوا جزاءهم”.

وذكر ذات المسؤول، أن المعتدي على الإمام في ولاية تيزي وزو حكم عليه بـ 4 سنوات سجناً، حيث أشار أن “كل شخص سيأخذ جزاءه جراء هذه الاعتداءات التي لا نقبلها تماما”.

وأردف بلمهدي قائلا: “تواصلت مع الأئمة المعتدى عليهم ومع عائلاتهم. القانون موجود، ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف تأسست كطرف في القضية”.

وختم الوزير تصريحاته بالقول:”هل نتصور أن الدولة تركت الإمام؟. بل بالعكس تماما ندعم كل إمام وهو محفوظ بالمنظومة الاجتماعية في الجزائر”.

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