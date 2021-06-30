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بعد انتشار الاشاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وفاة الاعلامي سليمان بخليلي..قناة البديل توضح!   

نادية شريف
  • 60845
  • 43
وفاة الاعلامي سليمان بخليلي..قناة البديل توضح!   

نفت مصادر مقربة من الشروق، الأربعاء صحة الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وفاة الزميل الإعلامي سليمان بخليلي.

ونشرت قناة البديل التي يشغل الزميل الإعلامي سليماني بخليلي منصب مديرها العام، تكذيبا للخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وفاته بعد دخوله المستشفى.

وجاء في التفنيد الذي نشرته قناة البديل” إدارة قناة البديل تنفي ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المدير العام الدكتور سليمان بخليلي كما تطمئن جميع متابعيها عن حالة الأستاذ”.

سليمان بخليلي في حالة حرجة ورسالة للسلطات العليا عبر صفحته الرسمية

ووجّه إعلامي جزائري، السبت، رسالة للسلطات العليا في البلاد، يتحدث فيها عن تدهور الوضع الصحي لسليمان بخليلي الذي يصارع الألم بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي شهر.

وقال “عمار قصيرة” عبر الصفحة الرسمية لبخليلي: “الإعلامي القدير سليمان بخليلي قدم الكثير للجزائر بإعلامه الهادف والمتميز، اليوم حالته الصحية متدهورة بعد ما أصيب بفيروس كورونا منذ قرابة شهر وتتطلب عناية واهتمام أكبر”.

وأضاف: “من حقّ هذا الرجل أن يحاط اليوم لا غداً بالدعم النفسي والطبي (اللازم والسريع) مثلما أحيط به سابقوه، كما مِن حقّ هذا الرجل الذي يصارع الألم كلّ لحظة بإيمان ورضى أن يشهد أمامه وقفة شهامة من الجزائريين جميعا باختلاف شرائحهم ومناصبهم وأفكارهم واتجاهاتهم، ويسمعَ حوله همسة عِرفان تفيه ما فيه”.

سليمان بخليلي يخضع لعلاج قاس بالمستشفى

نشر الإعلامي سليمان بخليلي، ليلة الجمعة، تدوينة قال فيها إنه يخضع لعلاج قاس بالمستشفى، وألح على محبيه بتذكره بالدعاء. 

وعبر جسابه على فيسبوك ناشد بخليلي جميع متابعيه بتذكره في كل الأوقات، مؤكدا بأنه لن ينسى وقوفهم إلى جانبه.

سليمان بخليلي يطلب من متابعيه مشاركته هذا الدعاء!

خاطب الإعلامي سليمان بخليلي، الخميس، متابعيه، طالبا منهم مشاركته دعاء ذي النون، بسبب إصابته بفيروس كورونا واشتداد المرض عليه.

وقال بخليلي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أيها الإخوة الأصدقاء أنا مريض وأحتاج منكم مشاركتي هذا الدعاء باسمي فلعل بيننا رجل مستجاب الدعاء ، لأنني أطمع أن تدركني نعمة من ربي كالتي أدرك بها عبده ونبيه يونس”.

وأضاف: ” لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

لهذا السبب يرقد سليمان بخليلي بالمستشفى!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس 10 جوان، صورة للإعلامي سليمان بخليلي وهو راقد على سرير المستشفى.

وانتشرت الصورة مرفقة بالدعاء له بالشفاء العاجل، وتأثر بحالته كثيرون وتساءلوا عمّا أصابه، متأسفين لحاله وحال كل الوجوه المعروفة التي أنهكها المرض مؤخرا.

ونشر المخرج “أحمد بخليلي” ابن الإعلامي سليمان، صورة لهما معا من داخل المستشفى، وكتب: “الله يشفيك يا بابا” دون أن يحدد نوع مرضه”.

في ذات السياق نشر الشاعر والملحن أحمد فؤاد ومان صورة أخرى مماثلة عبر الحساب الرسمي لبخليلي على فيسبوك، مشيرا من خلالها إلى إصابته بفيروس كورونا، وطالبا الدعاء له.

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التعليقات
43
  • سعدالدين حسان

    نسأل الله الشفاء و العافية

    0
  • جمال

    شفاك الله يا شهم.

    2
  • Mhamed

    Allah yechafik cheikh inchallah

    1
  • حفيظة من عين الدفلى

    ياحي ياقيوم أسألك الشفاء العاجل له انت القدير على كل شيء .اللهم آمين يارب العالمين

    4
  • سليم تلايلية

    اللهم أشفه من كل سقم و ألم بحق إسمك الأعظم الي إذا دعيت به أجبت.

    10
  • حفيذ بن باديس

    ونشر المخرج “أحمد بخليلي” ابن الإعلامي سليمان.

    -4
  • محمد68

    أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه . لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . اللهم أشف أخانا سليمان بخليلي شفاءا لا يغادر سقما، أنت من خلقت الداء وخلقت له الدواء وأنت بيدك الشفاء ، أذب الباس رب الناس و لا حول ول ا قوة إلا بالله العلي العظيم . لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .

    9
  • sofiane

    je conseille mes compatriotes algériens a l'étranger de ne pas précipiter les choses et d'aller en Algérie , par malheur un de vous tombe malade et bien il est a l'abandon total l'état Algérie s’en fou de vous , pas les moyens comme en France et

    -7
  • امحمد

    طهور ان شاء الله استاذنا المحترم سليمان بخليلي .....

    8
  • عبدالرحمن الجزائري

    الله يشفيه وجميع المسلمين

    7
  • محبوبي جمال

    اللهم ياخالق الكون ويامن امره بين الكاف والنون، اجعل مرض كورونا بردا وسلاما على استاذنا سليمان بخليلي ورده الى اهله سالما معافى انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    9
  • لحبيب

    اللهم لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما انا نسألك من عظيم لطفك و كرمك و سترك الجميل ان تشفي اخينا سليمان و تمده بالصحة و العافية.صبر جميل و الله المستعان ...طهور ان شاء الله.

    6
  • djamel eddine kallab debbih

    tahour inchaallah

    2
  • عقبه

    الله يشافيه علي كل حال..ولكن ماحال الشعب المغلوب علي امره..هدا مجتمع ....

    3
  • ••• عـبـد الـعـلـي

    شفى الله الرحمن الرحيم أستاذنا الكريم سليمان بخليلي . . وعافاه من هذا الوباء الخبيث ، وردّ عليه صحته المفقودة في أقرب الآجال . . لا تبتئس يا أستاذ . . فـإن رحمة الله قريبة من عباده المؤمنين .

    10
  • جزائري حر

    بن بطوش نقل على وجه السرعة في طائرة رئاسية مجهزة نحو اسبانيا وبوثائق مزورة في حين الصحفي والمنتج القدير بخليلي يتالم في صمت مثله مثل كل الجزائريين الى متى هذه العنصرية؟؟؟؟اللهم اشفي استاذنا بخليلي

    3
  • سفيان 19

    الله يشفيك شفاء لا يغادر سقما، لك أخينا سليمان ولجميع مرضى المسلمين.

    10
  • رابح بوكريش

    حاز خبر مرض الإعلامي القدير على اهتمام كبير من قبل الجزائريين وخاصة منهم الأقارب والأصدقاء والفنانين والمثقفين والإعلاميين ... وقد أحزنني ذلك كثيرا خاصة عندما ذكرت تقارير صحفية أنه يعيش وضعا صحيا حرجا نتيجة المرض الخطير. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين

    10
  • صديق ايام الجامعة

    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفرك وأتوب إليك، اللهم أشف أخانا سليمان بخليلي شفاءا لا يغادر سقما، أنت من خلقت الداء وخلقت له الدواء وأنت بيدك الشفاء ، أذب الباس رب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، آمين !

    9
  • مرابط

    يا الله يا مجيب الدعوات اشفي وعافي أخانا سليمان ياذو الجلال والإكرام يا قدير ان شاء الله انه من الناجين

    8
  • مرابط

    يا الله يا مجيب الدعوات اشفي وعافي أخانا سليمان ياذو الجلال والإكرام يا قدير ان شاء الله انه من الناجين

    4
  • مرابط

    يا الله يا مجيب الدعوات اشفي وعافي أخانا سليمان ياذو الجلال والإكرام يا قدير ان شاء الله انه من الناجين

    4
  • DILMI FATHIA

    الشفاء العاجل ان شاء الله يا رب العالمين

    4
  • صالح

    اللهم اشفه بشفائك و اذهب عنه البأس و أعده إلى أهله سالما معافى.

    4
  • ياسين

    "اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت...اشف "سليمان بخليلي" اشفيه أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما..." اللهم إن ندعوك كما دعاك ابراهيم عليه السلام "وإذا مرضت فهو يشفين" فاشف سليمان بخليلي ورده إلى أهله سالما معافى ...اللهم إن ندعوك كما دعاك ايوب عليه السلام "رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين"... فاكشف الضر عن سليمان بخليلي واشفه شفاء لا يغادر سقما...برحمتك يا أرحم الراحمين...اللهم آمين يا رب العالمين...

    9
  • احصائيات

    اللهم اشفيه واشفه جميع المرضى يارب

    7
  • Mohdz

    الله يشفيه و تلك هي رسالة إلى من يكذبون و يقولون لايوجد كورونا في الجزائر

    19
  • الهادي

    طهوراً إن شاء الله، إنه آخر قلعة من قلاع الإعلام الهادف ؟

    18
  • Khero

    ربنا يشافيك استاذنا الكريم

    15
  • PATRIOTE-CHAOUI

    YA RAB INAKA ALA KOULI CHAYINE KADIR ...INAKA MOUDJIB ADA3OUET....CHAFI OU AFI SLIMANE

    9
  • Hafida

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ي احي ياقيوم.اسئلك الشفاء له عاجلا

    15
  • ياسين

    "اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت...اشف "سليمان بخليلي" اشفيه أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما..." اللهم إن ندعوك كما دعاك ابراهيم عليه السلام "وإذا مرضت فهو يشفين" فاشف سليمان بخليلي ...اللهم إن ندعوك كما دعاك ايوب عليه السلام "رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين"... فاكشف الضر عن سليمان بخليلي واشفه شفاء لا يغادر سقما...برحمتك يا أرحم الراحمين...آمين يا رب العالمين...

    24
  • محمد

    الله يشفيك ويعفيك ياسليمان بخليلي انت رجل عضيم ومثقف اخوكم محمد

    16
  • بوزيد البوزيدي

    لا باس انشاء الله طهورا نسال الله الكريم رب العرش الكريم ان يشفيك رب الناس اذهب الباس انت الشافي لا شفاءا الا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما.ابن جدك سيدي بوزيد بن علي الادريسي الحسني.

    15
  • عيسى

    لا اله الا انت سبحانك. انت ربي. انت خلقتني وانت تهديني... انت تطعمني وانت تسقيني.... انت تشفيني وانت ترزقني ..... انت تميتني وانت تحييني .... لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الضالمين.

    16
  • دكتور محمد القبــــــة

    اللهم شفاء لا يغادر سقما

    19
  • عبد العزيز

    نسأل الله الرحيم رب العرش العظيم أن ينعم عليه بالشفاء - طهورا إن شاء الله -

    18
  • عبد الشافي

    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفرك وأتوب إليك، اللهم أشف أخانا سليمان بخليلي شفاءا لا يغادر سقما، أنت من خلقت الداء وخلقت له الدواء وأنت بيدك الشفاء ، أذب الباس رب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، آمين !

    19
  • دكتور محمد القبة

    اللهم أمين

    11
  • الحق مر

    بسم الله الرحمن الر حيم ( واذا مرضت فهو يشفين) صدق الله العظيم اللهم لا شافية الا انت اللهم ارفع عن سليمان الوباء والداء وارزقه الصبر لينال رضاك يا ارحم الرحمين . م ......ط

    30
  • yahoo

    ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي و الله نبقى حاير في هاذو فيسبوكيون اشخاص قاعدين 42/24 ساعة في فيسبوك مدمنيين على لايكات و مرضى نفسيا .....!

    12
  • طالب حق

    اللهم اشفيه عاجلا يا رب، السيد سليمان بخليلي رمز الأدب و الآداب، كل سلسلة إعلامية أو أدبية أو تعليمية تثقيفية إلا و كان هو معدها مقدمها و مشرف عليها من البداية، اللهم لا تحرم الجزائر من هذه الأقلام و الأعلام ..... آمييييييييين.

    32
  • كريم

    اللهم اشفي جميع مرضي المسلمين يا رب العالمين وخاصة اخواننا العرب المسلمين المحاصرين بغزة العزةمنذ ازيد من 20 سنة -حصار جوع ومرض وموت -

    37

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