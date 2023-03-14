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رياضة

وفاة الحارس الأسبق لـ “الخضر”

الشروق الرياضي
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وفاة الحارس الأسبق لـ “الخضر”
الفقيد سعيد أوشان

تُوفّي، الثلاثاء، حارس المرمى الدولي الجزائري السّابق سعيد أوشان، عن عمر يُناهز 79 سنة.

ومثّل سعيد أوشان ألوان المنتخب الوطني الجزائري في 26 مباراة دولية، ما بين 1964 و1975. كما ارتدى زيّ نادي نصر حسين داي، الذي نال في صفوفه لقب البطولة الوطنية عام 1967، وشرف بلوغ نهائي كأس الجمهورية عام 1977. قبل أن يعتزل رياضة كرة القدم في أواخر العقد ذاته.

وكان سعيد أوشان يشغل منصب مدرب حارسات مرمى المنتخب الوطني النّسوي، لمّا أحرز كأس العرب نسخة مصر 2006. وحينها فاز في المباراة النّهائية على الفريق المغربي بِهدف لِصفر.

ويُصنّف سعيد أوشان ضمن خانة أساطير حرّاس المرمى، سواء على مستوى المنتخب الوطني أو منافستَي البطولة وكأس الجزائر.

رحم الله سعيد أوشان، وغفر له، وأكرم مثواه في الجنّة. وألهم أهله جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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