وفاة “الخالة زكية” أشهر قابلة في البليدة

تلقب بـ"أم البليديين"

ووريت الثرى، الأحد، “زكية زرداني موسي” أشهر قابلة بولاية البليدة عن عمر يناهز 82 سنة، وتعد “الخالة زكية” أشهر من نار على علم بالبليدة، إذ تمارس مهنة القابلة منذ 60 سنة وولد على يدها الآلاف من البليديين على مدى ثلاثة أجيال، وأصيبت القابلة زكية القاطنة ببلدية اولاد يعيش بوعكة صحية مؤخرا أدخلتها المستشفى ولزمت الفراش قبل أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى مساء السبت.

والتحقت السيدة “زكية” بمهنة القابلة وعمرها 18 سنة وكانت البداية من مستشفى بارني بالعاصمة لتستقر بولاية البليدة أين عملت بمصلحة الولادة وسط المدينة، ثم مستشفى فروجة لتستقر ببلدية أولاد يعيش وهناك افتتحت عيادة خاصة للتوليد بتاريخ 09 فيفري 1982 أين مارست مهنتها التي تعتبرها “إنسانية” بالدرجة الأولى، وقالت ناريمان أوعيسى رئيسة مكتب البليدة لمنظمة القابلات الجزائريات أن أبناء البليدة يعتبرون “زكية” صاحبة فضل كبير ويكنون لها كل التقدير، فهي لم تتوان طيلة مشوارها المهني في تلبية نداء الحوامل في أصعب لحظاتهن مع المخاض، وعرف عنها الطيبة ومساعدة الفقراء وتقديم علاجات التوليد بالمجان، وبقيت تزاول مهنة القابلة رغم تقدمها في السن متنقلةً بين حامل وأخرى من دون كلل، لرعايتهن أثناء الحمل وضمان سلامة الولادة.

وأضافت أوعيسى للشروق أن آخر ظهور لزرداني زكية كان بتاريخ 06 ماي الفارط أين حظيت بتكريم من طرف المنظمة الوطنية للقابلات الجزائريات خلال الملتقى الوطني الثاني للقابلات بمناسبة يومهن العالمي بالجزائر العاصمة نظير ما قدمته من جهود مضنية طيلة مسيرتها المهنية وحظيت بلقب “سفيرة مهنة القابلة بالجزائر” والتي منحت كل خبرتها لخدمة النساء الحوامل على مدى ستة عقود.