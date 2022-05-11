وفاة الدبلوماسي والأمين العام السابق لوزارة الخارجية عبد الحميد بريكسي

توفي، اليوم الأربعاء،الدبلوماسي والأمين العام السابق لوزارة الخارجية عبد الحميد سنوسي بريكسي.

وجاء في تغريدة لوزير الخارجية رمطان لعمامرة ” تاركا أثرا عميقا في أنفسنا، رحل عنا اليوم الزميل العزيز والدبلوماسي ذو الخبرة الكبيرة والمشوار الثري الذي تولى خلاله باقتدار مسؤوليات هامة خاصة كأمين عام للوزارة وسفير للجزائر في عديد العواصم، تغمده الله برحمته الواسعة وألهم أهله جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.