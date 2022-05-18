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رياضة

وفاة الدولي الجزائري السابق فوزي منصوري

الشروق الرياضي
  • 1962
  • 0
وفاة الدولي الجزائري السابق فوزي منصوري
ح.م
الراحل فوزي منصوري

توفي الدولي الجزائري السابق فوزي منصوري، بعد معاناة مع المرض، حسب ما أكده نادي مونبولييه الفرنسي الذي لعب الفقيد في صفوفه سنوات الثمانينات.

وشارك منصوري مع المنتخب الوطني الجزائري في دورتي كأس العالم 1982 و1986. كما حمل ألوان مونبولييه الفرنسي بين 1981 و1985، قبل أن يضع حدّا لمشواره الكروي.

وقدّمت إدارة النادي الفرنسي، ممثلّة في الرئيس لوران نيكولين، وجميع طاقم الفريق، تعازيها إلى عائلة الفقيد.

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