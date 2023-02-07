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رياضة

وفاة الرئيس التاريخي لمولودية الجزائر عبد القادر ظريف

عمر سلامي
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وفاة الرئيس التاريخي لمولودية الجزائر عبد القادر ظريف
أرشيف
عبد القادر ظريف

توفي صبيحة الثلاثاء، الرئيس التاريخي لمولودية الجزائر، عبد القادر ظريف، عن عمر ناهز الـ86 سنة بعد صراع مع المرض.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بتعازيه الخالصة، لكافة أفراد عائلة المرحوم.

وقالت وزارة الشباب والرياضة : ” أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد عائلة المرحوم، وكافة أسرة كرة القدم، ونادي مولودية الجزائر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح الجنان و يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان.

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