وفاة الرئيس الفخري لريال مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، وفاة الرئيس الفخري وأحد أساطير النادي، أمانسيو أمارو، عن عمر يناهز الـ83 عاما.

وأصدر النادي الملكي بيانا، قال فيه: “يعرب النادي ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة أمانسيو أمارو، الرئيس الفخري وأحد أساطير نادينا وكرة القدم العالمية”.

وأضاف: “ينقل ريال مدريد تعازيه لكل عائلة أمانسيو أمارو، وجميع مشجعي النادي”.

وتابع البيان “إلى جانب باكو خنتو، كان أمانسيو أحد قادة ريال مدريد بعد فترة الخماسية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 1956 و1960 ويمثل القيّم التي نسجت تاريخ نادينا”.

وجاء أيضا في البيان: “وصل أمانثيو إلى ريال مدريد عام 1962، قادما من ديبورتيفو لاكورونيا، ودافع عن قميص نادينا لمدة 14 موسما حتى عام 1976، ولطالما كان مثالا يحتذى به لعشاق ريال مدريد ولعالم الرياضة بأسره”.