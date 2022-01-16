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وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا

الشروق أونلاين
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وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا

توفي، الأحد رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، عن عمر ناهز 77 عاما. وفقا لما أفادته وكالة “فرانس برس” نقلا عن عائلته.

وقال أحد أفراد عائلة الرئيس السابق للوكالة أن كيتا توفي صباح اليوم في منزله، دون شرح سبب وفاته.

وشغل كيتا رئاسة جمهورية مالي خلال فترة ما بين سبتمبر 2013 وأوت 2020 عندما أجبر على ترك منصبه نتيجة انقلاب.

وقبل ذلك تولي كيتا منصبي رئيس الحكومة (فبراير 1994- فبراير 2000) ورئيس الجمعية الوطنية (سبتمبر 2002-سبتمبر 2007).

وكان الرئيس الراحل سيحتفل بعيد ميلاده الـ77 في 29 يناير الجاري.

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