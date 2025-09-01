-- -- -- / -- -- --
الجزائر

وفاة السائق المتهم في حادث مرور حافلة الحراش.. النيابة العامة تُفند

محمد فاسي
حادث مرور حافلة الحراش

فندت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة سائق الحافلة المتهم في حادث المرور الذي وقع بتاريخ 15 أوت المنصرم. 

وأوضح بيان للنيابة العامة أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن المعني لا يزال على ذمة التحقيق القضائي المفتوح لدى قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، وذلك وفقاً لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية والإجراءات القانونية السارية.

وشددت النيابة العامة على أن الأخبار المنشورة في هذا الخصوص “مغلوطة” وتم نفيها جملة وتفصيلاً.

للإشارة فإن الحادث خلف وفاة 18 شخصا منهم 4 نساء وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بمجموع 45 ضحية.

