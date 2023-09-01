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وفاة الشاعر كريم العراقي

الشروق أونلاين
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وفاة الشاعر كريم العراقي
أرشيف
الشاعر كريم العراقي

توفي الشاعر العراقي الشهير، كريم العراقي، الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاما، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونعى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية، عارف الساعدي، عبر موقع فيسبوك الشاعر قائلا: “أنعى لكم الشاعر كريم العراقي، الذي رحل فجر هذا اليوم في إحدى مستشفيات أبوظبي”.

ولد الشاعر الراحل واسمه الحقيقي كريم عودة  في 18 فيفري 1955، بمنطقة الشاكرية كرادة مريم بالعاصمة بغداد، شاعر معروف له عشرات المؤلفات والأعمال الأدبية، ومن بينها الشعر الشعبي والأغنيات والمسرحيات.

واشتهرت أشعار كريم العراقي بشكل كبير، بسبب تعاونه مع كبار النجوم، مثل كاظم الساهر وأصالة وصابر الرباعي وماجد المهندس وعاصي الحلاني.

ولاقت الأغنيات التي قدمها مع الساهر نجاحا كبيرا، بشكل خاص، ومن أبرزها “كل ما تكبر تحلى” و”دلع النساء” و”المستبدة”.

وأصيب العراقي بمرض السرطان منذ أكثر من عام، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية وتلقى جرعات من العلاج الكيماوي، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

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