وفاة الشاعر كريم العراقي

توفي الشاعر العراقي الشهير، كريم العراقي، الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاما، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونعى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية، عارف الساعدي، عبر موقع فيسبوك الشاعر قائلا: “أنعى لكم الشاعر كريم العراقي، الذي رحل فجر هذا اليوم في إحدى مستشفيات أبوظبي”.

ولد الشاعر الراحل واسمه الحقيقي كريم عودة في 18 فيفري 1955، بمنطقة الشاكرية كرادة مريم بالعاصمة بغداد، شاعر معروف له عشرات المؤلفات والأعمال الأدبية، ومن بينها الشعر الشعبي والأغنيات والمسرحيات.

واشتهرت أشعار كريم العراقي بشكل كبير، بسبب تعاونه مع كبار النجوم، مثل كاظم الساهر وأصالة وصابر الرباعي وماجد المهندس وعاصي الحلاني.

وفاة الشاعر الكبير كريم العراقي رفيق القيصر كاظم الساهر طوال مسيرته الفنية بعد صراع طويل مع مرض السرطان،إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/YtUbkRVfzc — 𝗚𝗼𝗿𝗴𝗲𝗼𝘂𝘀 𝗞𝗮𝗱𝗶𝗺 (@KadimNews) September 1, 2023

ولاقت الأغنيات التي قدمها مع الساهر نجاحا كبيرا، بشكل خاص، ومن أبرزها “كل ما تكبر تحلى” و”دلع النساء” و”المستبدة”.

وأصيب العراقي بمرض السرطان منذ أكثر من عام، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية وتلقى جرعات من العلاج الكيماوي، وفقا لتقارير إعلامية محلية.