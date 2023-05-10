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وفاة الشقيق الأصغر للعلامة عبد الحميد بن باديس

الشروق أونلاين
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وفاة الشقيق الأصغر للعلامة عبد الحميد بن باديس
الأرشيف
الراحل عبد الحق بن باديس

توفي الأستاذ عبد الحق بن باديس الأخ الأصغر للعلامة عبد الحميد بن باديس، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بقسنطينة عن عمر ناهز 103 سنوات.

وأوضح عبد العزيز فيلالي، رئيس مؤسسة عبد الحميد بن باديس، للإذاعة الجزائرية أنّ المرحوم كان يشغل قبل وفاته منصب رئيس شرفي لمؤسسة بن باديس، مشيراً إلى أنّ الفقيد تتلمذ على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس في الثلاث سنوات الأخيرة من حياته.

وسيوارى الفقيد الثرى بعد صلاة ظهر الأربعاء بمقبرة عائلة عبد الحميد بن باديس المتواجدة بحي مزيان في قسنطينة.

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