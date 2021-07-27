وفاة الصحفية والفنانة سهام أوشلوش متأثرة بمضاعفات كورونا
توفيت الصحفية والفنانة سهام أوشلوش، مساء الاثنين، بعدما تدهور وضعها الصحي جراء إصابتها بفيروس كورونا.
وبحسب ما أفاد مقربون من أوشلوش، فقد تعرضت لوعكة صحية شديدة في أيامها الأخيرة، أدت لوفاتها متأثرة بمضاعفات كورونا.
الفقيدة قامت بدور”بـاوية” في سلسلة عقلية دزيرية ونشطت كاميرا كاشي”ردو بـالكم” التي بثت على قناة البلاد.
الممثلة سهام أوشلوش في ذمة الله متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا
انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/IoXsXj0t7H
— EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) July 27, 2021
ونعى نشطاء الفقيدة التي قطف الفيروس زهرة شبابها وهي لم تتجاوز عامها الـ 27، لتضاف لقائمة الإعلاميين والفنانيين الذين غادرونا هذه السنة وهم في أوج عطائهم.
وفاجعة اخرى بسبب الفيروس اللعين #كورونا
الممثلة و المنشطة #سهام_أوشلوش في ذمة الله إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/9oaDr0JT7G
— NȺĐȺ ĐƵ 🇩🇿 (@NadaBz1) July 27, 2021