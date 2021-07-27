وفاة الصحفية والفنانة سهام أوشلوش متأثرة بمضاعفات كورونا

توفيت الصحفية والفنانة سهام أوشلوش، مساء الاثنين، بعدما تدهور وضعها الصحي جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وبحسب ما أفاد مقربون من أوشلوش، فقد تعرضت لوعكة صحية شديدة في أيامها الأخيرة، أدت لوفاتها متأثرة بمضاعفات كورونا.

الفقيدة قامت بدور”بـاوية” في سلسلة عقلية دزيرية ونشطت كاميرا كاشي”ردو بـالكم” التي بثت على قناة البلاد.

ونعى نشطاء الفقيدة التي قطف الفيروس زهرة شبابها وهي لم تتجاوز عامها الـ 27، لتضاف لقائمة الإعلاميين والفنانيين الذين غادرونا هذه السنة وهم في أوج عطائهم.