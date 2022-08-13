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وفاة الصحفي الإيطالي صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا

الشروق أونلاين
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وفاة الصحفي الإيطالي صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا
أرشيف
الراحل بييرو أنجيلا

توفي يوم السبت الصحفي الإيطالي صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا عن عمر يناهز 93 عاما، حسب ما أكدته وسائل إعلام محلية.

وقد نشر نجل الفقيد ألبرتو أنجيلا تغريدة على حسابه في تويتر، أكد فيها وفاة والده، الذي كان قد حظي بوسام أصدقاء الثورة في الجزائر شهر مارس الماضي، “عرفانا لمواقفه المشرفة تجاه حرب التحرير الوطنية، ودعمه لنضال الشعب الجزائري”.

وكان أنجيلا، وهو من مواليد 1928 في تورينو، صحفيا وكاتبا علميا، كما عرف بتقديمه لسلسلة البرامج التلفزيونية العلمية “سوبر كوارك” ذائعة الصيت في إيطاليا.

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