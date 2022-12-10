وفاة الصحفي الرياضي الأمريكي الداعم للمثليين في قطر

توفي الصحفي الرياضي الأميركي غرانت وال، المعروف بدعمه للمثليين، أثناء تغطيته لمباراة الأرجنتين وهولندا في دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بملعب ستاد لوسيل.

وقال خالد النعمة، متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر، إن “الصحفي شعر بالعياء في منصة الصحفيين داخل ملعب لوسيل، وتلقى على الفور العلاج الطبي الطارئ الذي استمر خلال نقله إلى مستشفى حمد العام”.

ووفقًا للراديو الأميركي “أن بي آر”، انهار وال في منصة الإعلاميين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي حسمتها الأرجنتين الجمعة بركلات الترجيح.

وقبل أيام قليلة من الحادثة المؤلمة، قال وال للمشتركين في رسالته الإخبارية على الإنترنت إنه زار عيادة في المركز الإعلامي و”قالوا إني على الأرجح مصاب بالتهاب الشعب الهوائية”.

وغرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: “نشعر بحزن لوفاة غرانت وال”.

وكتب الاتحاد الأميركي لكرة القدم في بيان “جعل غرانت من كرة القدم محور حياته ونحن محبطون، لأنه وقلمه اللامع لم يعودا معنا”.

ولفت الصحفي الأمريكي غرانت وال الانتباه، بعد أن قال إنه منع لفترة وجيزة من حضور مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز يوم 21 نوفمبر الماضي، لارتدائه قميصا بلون قوس قزح.

وارتدى وال قميصا بألوان قوس قزح لدعم المثليين في المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد ويلز، وكتب أن الأمن رفض دخوله وطلب منه إزالة القميص.