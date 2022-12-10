وفاة الصحفي الرياضي الأمريكي الداعم للمثليين في قطر
توفي الصحفي الرياضي الأميركي غرانت وال، المعروف بدعمه للمثليين، أثناء تغطيته لمباراة الأرجنتين وهولندا في دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بملعب ستاد لوسيل.
وقال خالد النعمة، متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر، إن “الصحفي شعر بالعياء في منصة الصحفيين داخل ملعب لوسيل، وتلقى على الفور العلاج الطبي الطارئ الذي استمر خلال نقله إلى مستشفى حمد العام”.
ووفقًا للراديو الأميركي “أن بي آر”، انهار وال في منصة الإعلاميين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي حسمتها الأرجنتين الجمعة بركلات الترجيح.
U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ
— U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022
وقبل أيام قليلة من الحادثة المؤلمة، قال وال للمشتركين في رسالته الإخبارية على الإنترنت إنه زار عيادة في المركز الإعلامي و”قالوا إني على الأرجح مصاب بالتهاب الشعب الهوائية”.
وفاة صحفي أمريكي أثناء مباراة الأرجنتين وهولندا في قطر بسبب أزمة قلبية.
الصحفي متخصص في تغطية كرة القدم منذ أكثر من عشرين سنة ومات في الدوحة يوم الجمعة. pic.twitter.com/OEcDpK5cLj
— Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) December 10, 2022
وغرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: “نشعر بحزن لوفاة غرانت وال”.
وكتب الاتحاد الأميركي لكرة القدم في بيان “جعل غرانت من كرة القدم محور حياته ونحن محبطون، لأنه وقلمه اللامع لم يعودا معنا”.
ولفت الصحفي الأمريكي غرانت وال الانتباه، بعد أن قال إنه منع لفترة وجيزة من حضور مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز يوم 21 نوفمبر الماضي، لارتدائه قميصا بلون قوس قزح.
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وفاة الصحفي الامريكي غرانت وال في قطر اثناء تغطيته لكأس العالم.
يُذكر انه كان الصحفي الذي حاول ارتداء طقم لدعم المثليين ولم يُسمح له بدخول الملعب. @GrantWahl pic.twitter.com/vpuLyU5rlz
— EPL World (@EPLworld) December 10, 2022
وارتدى وال قميصا بألوان قوس قزح لدعم المثليين في المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد ويلز، وكتب أن الأمن رفض دخوله وطلب منه إزالة القميص.