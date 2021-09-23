وفاة الصحفي حمزة شلوش غرقا بشاطئ عين البنيان
لقي الصحفي حمزة شلوش، المعروف في الوسط الإعلامي باسم أنيس، والذي يعمل بقناة راديو أم، مصرعه، الخميس، غرقا بشاطئ عين البنيان.
وعمل الفقيد كصحفي ومراسل ومصور لصالح عدة قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، ولعل من أبرز محطاته قناة الشروق نيوز.
فاجعة حقيقي
رحيل الزميل الصحفي في @radioM_me أنيس شلوش غرقا في شواطئ عين البنيان في العاصمة #الجزائر.. ربي يرحموا pic.twitter.com/JHnxlXoVPP
— mouloud siad (@mouloudsiad99) September 23, 2021
وأفاد زملاء شلوش إنه كان متواجدا في شاطئ عين البنيان، غربي الجزائر العاصمة لإنجاز عمل إعلامي، قبل أن يختطفه الموت.