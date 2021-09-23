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وفاة الصحفي حمزة شلوش غرقا بشاطئ عين البنيان

الشروق أونلاين
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وفاة الصحفي حمزة شلوش غرقا بشاطئ عين البنيان

لقي الصحفي حمزة شلوش، المعروف في الوسط الإعلامي باسم أنيس، والذي يعمل بقناة راديو أم، مصرعه، الخميس، غرقا بشاطئ عين البنيان.

وعمل الفقيد كصحفي ومراسل ومصور لصالح عدة قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، ولعل من أبرز محطاته قناة الشروق نيوز.

وأفاد زملاء شلوش إنه كان متواجدا في شاطئ عين البنيان، غربي الجزائر العاصمة لإنجاز عمل إعلامي، قبل أن يختطفه الموت.

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