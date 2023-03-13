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رياضة

وفاة العدّاء صاحب الطريقة العالمية المُميّزة في القفز العالي

الشروق الرياضي
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وفاة العدّاء صاحب الطريقة العالمية المُميّزة في القفز العالي
ح.م
ديك فوسبوري

قال رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمان حماد، إن أسطورة ألعاب القوى ديك فوسبوري هو قدوته رياضيا في مسابقة القفز العالي.

وفارق العدّاء الأمريكي السّابق ديك فوسبوري الحياةَ الأحد الماضي، عن عمر يُناهز 76 سنة. مُتأثّرا بِسرطان الغدد اللّيمفاوية، بعد أن اكتشف الأطباء إصابته بِهذا المرض في عام 2008.

وأوضح عبد الرحمان حماد في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تأثّر كثير بِالرّاحل فوسبوري، وذلك في طريقة الوثب فوق العارضة. وأضاف أن العدّاء الأمريكي ترك بصمة قوّية في هذه المسابقة، بعد أن أبدع أسلوبا خاصّا في القفز العالي.

واشتهر العدّاء الأمريكي ديك فوسبوري بِهذه الطريقة التي انفرد بها، خلال أولمبياد العاصمة المكسيكية مكسيكو عام 1968، بِالرّكض فالارتقاء ثم السقوط على الظهر. وحينها افتكّ الميدالية الذهبية بِوثبة قدرها 2.24م، كما تُظهره صور شريط الفيديو الأوّل المُدرج أدناه.

من جهته، برع عبد الرحمان حماد في مسابقة القفز العالي، وأهدى الجزائر عدّة ميداليات دولية، أبرزها برونزية أولمبياد مدينة سيدني الأسترالية عام 2000، بِوثبة قدرها 2.32م. كما تُظهره صور شريط الفيديو الثاني والأخير المُدرج أدناه.

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