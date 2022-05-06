وفاة العميد عبد الحكيم قعشي مدير مدرسة الصحة العسكرية

توفي العميد عبد الحكيم قعشي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، الجمعة بالمستشفى المركزي للجيش.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية العميد عبد الحكيم قعشي. توفي صبيحة الجمعة بالمستشفى المركزي للجيش ” محمد الصغير نقاش”.

وبعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعازيه لعائلة الفقيد ولأفراد الجيش الوطني الشعبي راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع: إنتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم الجمعة 06 ماي 2022، بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”، العميد عبد الحكيم ڨعشي قائد المدرسىة الوطنية للصحة العسكرية.

وأضاف: أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.