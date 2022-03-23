وفاة العميد مولود بلحاج مدير تطوير صناعات الطيران

توفي، الأربعاء، العميد مولود بلحاج المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران على إثر سكتة قلبية.

وتقدم الرئيس عيد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، “إنتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، العميد مولود بلحاج، المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران، على إثر سكتة قلبية بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش”.

وبهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.