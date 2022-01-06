وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع السرطان
توفيت في الساعات الأولى من صباح الخميس، الفنانة المصرية مها أبو عوف، عن عمر يناهز الـ 65 عاما، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع داء السرطان.
وأعلن خبر الوفاة، الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية مؤكدا على أن الجثمان سيشيع ظهر الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
منير مكرم ينعي #مها_أبو_عوف بكلمات مؤثرة#صدى_البلد pic.twitter.com/2MFqoOqfau
— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) January 6, 2022
بدء توافد النجوم لحضور جنازة الراحلة مها أبو عوف، وأبرزهم دنيا سمير غانم، ريهام عبد الغفور، إلهام شاهين، اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أيمن عزب، منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وغيرهمhttps://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي | pic.twitter.com/rwOosNAvRN
— ET بالعربي (@ETbilArabi) January 6, 2022
وكانت أبو عوف تعاني من المرض العضال على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.
لا حول ولا قوه الا بالله رحلت عنا جميله قلب والروح هانم من من هوانم الوسط الفني النجمه مها ابو عوف حتوحشينا pic.twitter.com/ohRFzzvY6Q
— Menna Fadali♥️ (@MennaFadali) January 6, 2022
يذكر أن الفقيدة، شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث “منى ومنال وميرفت” فرقة “الفور إم” في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل.
وفاة الفنانة المصرية #مها_أبو_عوف أخت الفنان الراحل عزت أبو عوف بعد صراع مع مرض السرطان#أخبار_الآن #مصر pic.twitter.com/mXnVsgQEFI
— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) January 6, 2022
قدمت العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون، وظلت هي وعزت أبو عوف يمثلان العائلة في المجال الفني، وشاركت في أزيد من 120 عملا فنيا، كان آخرها مسلسل “الحرير المخملي” الذي عرض العام الماضي، فيما كانت أشهر الأعمال التي تشارك فيها بالتلفزيون هي “فارس بلا جواد” و”حضرة المتهم أبي” و”راجل وست ستات”.