وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع السرطان

توفيت في الساعات الأولى من صباح الخميس، الفنانة المصرية مها أبو عوف، عن عمر يناهز الـ 65 عاما، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع داء السرطان.

وأعلن خبر الوفاة، الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية مؤكدا على أن الجثمان سيشيع ظهر الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وكانت أبو عوف تعاني من المرض العضال على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.

يذكر أن الفقيدة، شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث “منى ومنال وميرفت” فرقة “الفور إم” في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل.

قدمت العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون، وظلت هي وعزت أبو عوف يمثلان العائلة في المجال الفني، وشاركت في أزيد من 120 عملا فنيا، كان آخرها مسلسل “الحرير المخملي” الذي عرض العام الماضي، فيما كانت أشهر الأعمال التي تشارك فيها بالتلفزيون هي “فارس بلا جواد” و”حضرة المتهم أبي” و”راجل وست ستات”.