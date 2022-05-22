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وفاة الفنانة شافية بوذراع عن عمر ناهز 92 عاما
الجزائر

وفاة الفنانة شافية بوذراع عن عمر ناهز 92 عاما

الشروق أونلاين
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وفاة الفنانة شافية بوذراع عن عمر ناهز 92 عاما
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الفقيدة شافية بوذراع

توفيت يوم الأحد الفنانة الجزائرية الكبيرة شافية بوذراع، عن عمر ناهز 92 عاما، حسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وفي تعزيتها إلى أسرة الفقيدة، وصفة وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، الراحلة شافية بوذراع بـ”سفيرة قضية الوطن العادلة”.

وذكرت الوزارة أن “المجاهدة بوذراع، كانت عضوا في الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني”. وقالت إنها “كانت سفيرة قضية وطنها العادلة في عديد الدول”.

“ولم تتوقف الفقيدة عن إبراز معاناة أبناء وطنها، حيث مثّلت في عديد الأفلام التاريخية، واشتهرت في مسلسل الحريق بشخصية لالة عيني للمخرج مصطفى بديع”.

وقدّم وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، “خالص تعازيه لأسرة الفقيدة، ومن خلالها إلى الأسرة الثورية”.

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