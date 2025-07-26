وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني نجل فيروز  

توفي، اليوم السبت، الفنان اللبناني زياد الرحباني، نجل الفنانة فيروز، عن عمر ناهز 69 عاماً.

ويعد الرحباني من أبرز الفنانين والملحنين والمسرحيين في لبنان، وقد عُرف بموسيقاه الحديثة فيما كان بارزاً جداً على صعيد المسرحيات الناقدة التي وصفت الواقع اللبناني الحزين بأسلوب فكاهي دقيق وساخر.

رغم العزلة الفنية نسبياً في السنوات الأخيرة، ظل محتفظًا بمكانة فنية رفيعة لدى فئة واسعة من الجمهور والمثقفين.

وُلد زياد الرحباني في 1 جانفي 1956، وهو ابن الفنانين فيروز وعاصي الرحباني.