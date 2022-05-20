وفاة الفنان المصري سمير صبري

توفي، الجمعة، الفنان المصري سمير صبري، عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد مرض عضال ألزمه الفراش.

ونعى نقيب الفنانين المصريين، أشرف زكي، الفنان سمير صبري، ونشر زكي، صورة للراحل، عبر حسابه على إنستغرام، وعلق: “وداعًا أيها الفنان العملاق”.

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية

وكان الفنان سمير صبري قد تعرض لأزمة صحية منذ فترة، استلزمت نقله المستشفى.

ويحيو أرشيف الفنان الراحل السينمائي أكثر من 130 فيلماً، قدم توليفة فنية ما بين التراجيديا والكوميديا ومن أشهر أفلامه “حب وكبرياء” (1972) أمام نجلاء فتحي ومحمود ياسين، و”البحث عن فضيحة” (1973) مع عادل إمام وميرفت أمين، و”جحيم تحت الماء” (1989) مع عادل أدهم، و”بالوالدين إحساناً” (1976) مع فريد شوقي.