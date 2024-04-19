وفاة الفنان المصري صلاح السعدني

أعلن أشرف زكي، نقيب الفنانين المصريين، وفاة الفنان صلاح السعدني، الجمعة عن عمر يناهز 81 عاما.

ونشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستغرام وعلق عليها وكتب: “البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفنان صلاح السعدني ابتعد عن الأضواء منذ عام 2013 وفضل الاستمتاع بوقته مع أحفاده في هدوء بعيدا عن الإعلام.

وكان آخر أعمال صلاح السعدني مسلسل “القاصرات” عام 2013 مع داليا البحيرى وياسر جلال.

وصلاح السعدني مواليد 23 أكتوبر عام 1943 حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.