وفاة الفنان المصري لطفي لبيب

توفي الفنان المصري لطفي لبيب، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما.

ونُقل الفنان الراحل لطفي لبيب خلال الأيام الماضية إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى تدهور حالته بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد صرح عن عودة الفنان الكبير لطفي لبيب للعناية المركزة مرة أخرى بعد تدهور حالته الصحية، وأشار أن لطفي في حالة حرجة بعد تدهور حالته الصحية من جديد مطالبا الجميع بالدعاء له.

وقالت النقابة في بيان لها: “الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس النقابة يتمنون الشفاء العاجل للفنان الكبير لطفي لبيب الذي تدهورت حالته الصحية ودخل العناية المركزة خلال الساعات الأخيرة الماضية”.

ويعد الفنان لطفي لبيب من أبرز الوجوه في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون في مصر، إذ يمتلك رصيدا يتجاوز 100 فيلم سينمائي، إلى جانب أكثر من 30 عملا دراميا، وقد اشتهر بأداء شخصيات متنوعة ومركبة، جمعت بين الكوميديا والدراما.

من بين أبرز أدواره: شخصية السفير الإسرائيلي في فيلم “السفارة في العمارة”، وأدواره اللافتة في مسلسلات مثل “صاحب السعادة” و”عفاريت عدلي علام”، والتي نالت استحسانا واسعا من الجمهور والنقاد.