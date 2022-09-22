وفاة الفنان المصري هشام سليم
توفي الفنان المصري هشام سليم، الخميس، عن عمر يناهز 64 عاماً بعد صراع مع المرض.
وقام هشام سليم ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وهو ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم.
وبدأ في العمل التليفزيوني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات «الراية البيضاء، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن في القلب، لقاء على الهواء».
وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 64 سنة، بعد معاناة مع مرض السرطان، وتشييع الجنازة النهاردة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. الراحل قدم مسيرة فنية طويلة بدأت من فيلم “أمبراطورية ميم” سنة 1972#اللي_بيحصل pic.twitter.com/PVBl5Kye0i
— El Fasla (@ElFasla) September 22, 2022
وتخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال.