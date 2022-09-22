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وفاة الفنان المصري هشام سليم

الشروق أونلاين
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وفاة الفنان المصري هشام سليم
ح.م
الفنان الراحل هشام سليم

توفي الفنان المصري هشام سليم، الخميس، عن عمر يناهز 64 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقام هشام سليم ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وهو ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم.

وبدأ في العمل التليفزيوني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات «الراية البيضاء، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن في القلب، لقاء على الهواء».

وتخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال.

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