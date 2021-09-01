وفاة الفنان والممثل المسرحي عمر قندوز

توفي، صبيحة الأربعاء، الفنان والممثل المسرحي عمر قندوز، عن عمر ناهز السبعين عاما، جراء إصابته بمضاعفات كورونا، حسبما أفاد التلفزيون الجزائري.

ومارس الفنان الراحل التمثيل المسرحي والسينمائي والتلفزيوني على مدار أكثر من 50 سنة عايش خلالها أهم محطات المسرح والسينما وتعامل مع أبرز الممثلين والمخرجين الجزائريين.

درس فن التمثيل والأداء في معهد الكونسرفاتوار بالجزائر العاصمة اين تكون في فن التمثيل والموسيقى وترك بصمته في الساحة الفنية المسرحية بفضل تميزه في الأداء وتقمص الشخصيات وكذا بصوته المميز.

قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، منها سكاتش زوجان في حيرة، إلى جانب الفنانة القديرة نوال زعتر، فيلم “ضياف بلا عرضة” إلى جانب الفنانة القديرة فريدة صابونجي، فيلم “الخردجي” إلى جانب الفنانة القديرة نادية طالبي، إضافة لفيلم “الحافلة” ومسرحية “بابور غرق” وغيرها.

وعلى إثر المصاب الجلل الذي هز الوسط الفني تقدم الديوان الوطني للثقافة والإعلام بتعزية لعائلة الفقيد جاء فيها: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الفنان الممثل والمسرحي عمر قندوز. وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم الديوان الوطني للثقافة والإعلام، بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد والأسرة الفنية، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه و أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.