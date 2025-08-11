وفاة اللاعب الدولي السابق “لعزازي”

فارق الحياةَ، الإثنين، اللاعبُ الدولي الجزائري السابق لِكرة القدم سيد علي لعزازي، عن عمر ناهز 67 سنة.

وجاء في بيان لِاتحاد الكرة الجزائري نشره مساء الإثنين: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، نبأ وفاة اللاعب الدولي السابق، المرحوم سيد علي لعزازي.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحاد، باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفيدرالي، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد، وإلى كافة الأسرة الكروية الجزائرية على رأسها نادي نصر حسين داي، راجين من المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

ومثّل الفقيد لعزازي ألوان المنتخب الوطني الجزائري في مطلع الثمانينيات، وفي منصب متعدّد بين خطَّي الوسط والهجوم.

وتألّق سيد علي لعزازي بِارتداء زي نادي نصر حسين داي، الذي أحرز في صفوفه كأس الجزائر لِعام 1979، كما بلغ معه نهائي كأس إفريقيا للأندية الفائزة بِالكؤوس عاما من قبل (منافسة لم يعد لها وجود حاليا).

وأجرى سيد علي لعزازي في الأيام القليلة الماضية عملية جراحية من مرض ألمّ به، قبل أن يُفارق الحياة. كما تُظهره الصورة الثانية والأخيرة المدرجة (في الوسط، يحمل قميص النصرية).

رحم الله سيد علي لعزازي، وغفر له، وأكرم مثواه في الجنّة. “كلّ مَن عليها فانٍ، ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام”.