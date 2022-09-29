-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

وفاة اللاعب الدولي السابق لِكرة اليد أحمد حاج علي

الشروق الرياضي
  • 267
  • 0
وفاة اللاعب الدولي السابق لِكرة اليد أحمد حاج علي
ح.م
أحمد حاج علي (بِاللّباس الأحمر والأسود).

تُوفّي اللاعب الدولي الجزائري السابق لِكرة اليد أحمد حاج علي، عن عمر يُناهز 46 سنة، بعد مرض ألمّ به.

جاء ذلك استنادا إلى بيان نشرته اللجنة الأولمبية الجزائرية، الخميس.

وكان أحمد حاج علي قد شارك مع المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد في بطولة العالم، نُسخ 2003 و2005 و2009، والبطولة الإفريقية دورات 2004 و2006 و2008 (أحرز المركز الثالث).

ونال أحمد حاج علي مع نادي إيفري لقب بطولة فرنسا لِكرة اليد، عامَي 2006 و2007.

رحم الله أحمد حاج علي وغفر له وأسكنه فسيح الجنان، وألهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

مقالات ذات صلة
التلفزيون العمومي ينقل مباراة “الخضر” ونيجيريا على المباشر

التلفزيون العمومي ينقل مباراة “الخضر” ونيجيريا على المباشر

الفاف تراسل الرابطات وتطلب منها التحضير لاستئناف منافسة الكأس

الفاف تراسل الرابطات وتطلب منها التحضير لاستئناف منافسة الكأس

لهذه الأسباب قبلت عرض المولودية.. ورفضت النادي الإفريقي

لهذه الأسباب قبلت عرض المولودية.. ورفضت النادي الإفريقي

“الخضر” لم يُظهروا الوجه الجديد في الملعب الجديد بوهران!

“الخضر” لم يُظهروا الوجه الجديد في الملعب الجديد بوهران!

“هدف نيجيريا شرعي وبلايلي يتحايل على الحكام وهذا يسيء للاعب الجزائري”

“هدف نيجيريا شرعي وبلايلي يتحايل على الحكام وهذا يسيء للاعب الجزائري”

“الكاف”.. ملعب الرويبة يُمكنه احتضان المقابلات الإفريقية

“الكاف”.. ملعب الرويبة يُمكنه احتضان المقابلات الإفريقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد