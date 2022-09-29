وفاة اللاعب الدولي السابق لِكرة اليد أحمد حاج علي

تُوفّي اللاعب الدولي الجزائري السابق لِكرة اليد أحمد حاج علي، عن عمر يُناهز 46 سنة، بعد مرض ألمّ به.

جاء ذلك استنادا إلى بيان نشرته اللجنة الأولمبية الجزائرية، الخميس.

وكان أحمد حاج علي قد شارك مع المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد في بطولة العالم، نُسخ 2003 و2005 و2009، والبطولة الإفريقية دورات 2004 و2006 و2008 (أحرز المركز الثالث).

ونال أحمد حاج علي مع نادي إيفري لقب بطولة فرنسا لِكرة اليد، عامَي 2006 و2007.

رحم الله أحمد حاج علي وغفر له وأسكنه فسيح الجنان، وألهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.