وفاة اللاعب الدولي السابق “نبيل قاسمي”

فارق اللاعب الدولي الجزائري ومهاجم اتحاد خنشلة سابقا نبيل قاسمي الحياةَ، عن عمر يُناهز 70 سنة.

وعثر أفراد الحماية المدنية مساء الجمعة، على نبيل قاسمي جثّة هامدة على حافة الطريق، بِإحدى غابات ولاية خنشلة. وقد ظهرت عليه آثار الطّعن بآلة حادّة في جسده.

وبعد أن باشرت التحرّيات، ألقت مصالح الأمن القبض على الشخص المُتّهم بِارتكاب جريمة قتل نبيل قاسمي، وتُجري الآن معه تحقيقا بِهذا الشأن. استنادا إلى ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وسبق للفقيد نبيل قاسمي أن ارتدى زيّ “الخضر” في سبعينيات القرن الماضي، كما سطع نجمه مع فريق اتحاد خنشلة في تلك الفترة.

رحم الله نبيل قاسمي، وغفر له، وأكرم مثواه في الجنّة. وألهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.