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رياضة

وفاة اللاعب الدولي السّابق “بلوصيف”

الشروق الرياضي
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وفاة اللاعب الدولي السّابق “بلوصيف”
ح.م
الفقيد مسعود بلوصيف

فارق اللاعب الدولي الجزائري السّابق مسعود بلوصيف، الخميس، الحياةَ. عن عمر ناهز 82 سنة.

وحاز الفقيد بلوصيف شرف المشاركة في أوّل حضور للمنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وذلك في نسخة إثيوبيا 1968. وقبل ذلك بِثلاث سنوات شارك في الألعاب الإفريقية بِالكونغو برازافيل. فضلا عن ألعاب البحر المتوسّط طبعة تونس 1967.

وعلى مستوى الأندية، ارتدى بلوصيف زيَّي جمعية الخروب (مسقط رأسه) وشباب قسنطينة.

رحم الله مسعود بلوصيف، وغفر له، وأسكنه فسيح الجنان. وألهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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