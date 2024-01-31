وفاة اللاعب السابق لفريق رائد القبة نور الدين آيت شقو

يعتبر ثاني هداف للفريق بعد الدولي السابق بوعلام عميروش

انتقل إلى رحمة الله المهاجم السابق لنادي رائد القبة لكرة القدم، نور الدين آيت شقو، عن عمر ناهز 79 عاما، حيث توفي بإحدى عيادات الجزائر العاصمة إثر تعرضه لوعكة صحية، وفق ما أكده نفس المصدر.

فقيد الكرة الجزائرية المولود في 16 جويلية 1944 بمدينة القبة، كانت له مسيرة طويلة مع فريق حيه منذ استئناف النشاط الكروي عقب لاستقلال، حيث شارك في صعود رائد القبة لأول مرة إلى بطولة الجزائر للقسم الأول موسم 1965-1966، وكذا تنشيط نهائي كأس الجزائر 1966 (خسارة أمام شباب بلوزداد: 1-3)، حيث خاض نور الدين آيت شقو، كل مشوراه الرياضي مع تشكيلة الرائد إلى غاية اعتزاله الميادين نهاية السبعينات.

وحسب المختصين في أرشيف الكرة الوطنية، يعد اللاعب نور الدين آيت شقو ثاني أحسن هداف في تاريخ فريق رائد القبة، خلف أسطورة النادي “القباوي”، المهاجم الدولي السابق بوعلام عميروش.

وارتبط اسم عائلة آيت شقو بنادي رائد القبة، حيث اشتهرت العائلة بمشاركة خمسة إخوة في تشكيلة “الرائد” خلال نفس الفترة (الستينات والسبعينات)، ويتعلق الأمر بكل من عمر، رشيد، رابح، نور الدين، وأصغرهم الراحل جيلالي آيت شقو، الذي سبق له ارتداء القميص الوطني في سنوات السبعينات، كما لعب لفريق مولودية الجزائر، قبل أن توافيه المنية عام 2016. وووري جثمان الفقيد نور الدين آيت شقو، أمس الأربعاء بمقبرة -قاريدي- بالقبة، في حين ستقام صلاة الجنازة بمسجد “النجاح” بحي المنظر الجميل بالقبة أيضا.