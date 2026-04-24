عضو فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا

 وفاة المجاهدة فيفي شنة

ح. م
توفيت المجاهدة، عضو فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، فيفي شنة عن عمر ناهز 89 سنة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، اليوم الجمعة، 24 أفريل.

ولدت الفقيدة في 15 أفريل 1937 في مدينة بجاية، والتحقت بصفوف جبهة التحرير الوطني ضمن فيدرالية فرنسا سنة 1957.

وحسب ذات المصدر، سيوارى جثمان الراحلة الثرى، يوم غد السبت بالجزائر العاصمة.

وتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، باسمه وباسم كافة إطارات ومنتسبي القطاع إلى أسرة الفقيدة وكافة أفراد الأسرة الثورية بخالص عبارات التعازي واصدق مشاعر المواساة.

