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رياضة

وفاة المدرب الذي ساهم في إحراز كأس إفريقيا 1990

الشروق الرياضي
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وفاة المدرب الذي ساهم في إحراز كأس إفريقيا 1990

تُوفّي، الثلاثاء، التقني الجزائري نور الدين سعدي، عن عمر يُناهز 71 سنة. بعد إصابته مُؤخّرا بِفيروس “كورونا”.

وَسَتُشيّع جنازة الفقيد نور الدين سعدي هذا الأربعاء، بِبلدية بوزقن التابعة إداريا لِولاية تيزي وزو.

ويُعدّ التقني نور الدين سعدي أحد أفضل المدربين الجزائريين، حيث كان ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي أحرز كأس أمم إفريقيا في عام 1990. كما تتزيّن رفوف خزانته بِعدّة تتويجات، على غرار لقب البطولة الوطنية مع اتحاد العاصمة في عام 2002، وكأس الجمهورية مع الفريق ذاته وأيضا شبيبة القبائل في عامَي 2001 و1992، على التوالي.

رحم الله نور الدين سعدي، وغفر له، وأسكنه فسيح الجنان. وألهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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