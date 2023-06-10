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رياضة

وفاة المدرّب الذي قاد جنوب إفريقيا إلى إحراز لقب “كان” 1996

الشروق الرياضي
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وفاة المدرّب الذي قاد جنوب إفريقيا إلى إحراز لقب “كان” 1996
الأرشيف
كلايف باركر

توفّي، السبت، المدرب كلايف باركر، الذي قاد منتخب بلاده جنوب إفريقيا لِكرة القدم إلى إحراز أوّل لقب قارّي عام 1996.

وعانى التقني كلايف باركر (78 سنة) في الفترة الأخيرة من داء جسيمات لوي، الذي يُعرّف طبّيا بِمرض يُضعِف القدرة على الذاكرة والتفكير والإدراك.

واشتهر كلايف باركر بِمناهضته لِنظام الميز العنصري (الأبرتاياد) في بلده جنوب إفريقيا سبعينيات القرن الماضي، ورفعه تحدّي تدريب السّود.

وفي مطلع عام 1996، وبعد أن عاد منتخب بلاده جنوب إفريقيا إلى ساحة الكرة الدولية، ونظّم “الكان”. حاز شرف تدريب “البافانا بافانا”، وقيادة الفريق إلى إحراز كأس أمم إفريقيا، في أمر غير مسبوق.

ولفت كلايف باركر الأنظار في كأس أمم إفريقيا 1996 بِخفّة الرّوح والمرح، واحتفاليته المُميّزة بعد تسجيل لاعبيه للأهداف (الصورة المُدرجة أدناه)، بِطريقة تُشبه ما فعله مهاجم فريق روما الإيطالي فيتشنزو مونتيلا  (رقصة الطائرة الصّغيرة) في موسم 2000-2001.

وكان لاعبو المدرب كلايف باركز قد اجتازوا في الدور ربع النّهائي عقبة المنتخب الوطني الجزائري بـ (2-1)، الذي أطّر عارضته الفنّية علي فرقاني.

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