أعلنت مصلحة السجون في روسيا وفاة المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، في زنزانته، في الدائرة القطبية الشمالية أين كان يقضي عقوبته.

وكان نافالني يقضي عقوبة سجن مدتها 19 عاما، ونقل في أواخر العام الماضي إلى سجن في مستعمرة “خارب” في القطب الشمالي.

وقالت مصلحة السجون في روسيا، في البيان الذي نشرته اليوم الجمعة، 16 فيفري، ونقلته “أر تي” الحكومية الروسية، “في 16 فبراير الجاري في السجن الإصلاحي رقم 3، شعر المحكوم أليكسي نافالني بتوعك بعد الفسحة اليومية للسجناء وفقد وعيه على الفور، وتوجه الكادر الطبي فورا لإسعافه وحاولوا إنعاشه دون فائدة، وأعلن الأطباء وفاته. التحقيق في أسباب الوفاة مستمر”.

المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، وفي تعليقه على الوفاة قال إن “الأطباء يقومون بتحديد سبب وفاة نافالني”، كما نقلت مواقع إخبارية عن بيسكوف قوله “إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بوفاة نافالني” حسب ذات المصدر.