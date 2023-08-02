وفاة المعتدي في حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم

توفي الثلاثاء المعتدي في حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم (مجلس قضاء مستغانم) التي وقعت قبل يومين.

وجاء في بيان النيابة العامة لمجلس قضاء مستغانم “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتكملة للبيان الصحفي المؤرخ في 31 جويلية 2023 المتعلق بحادثة الاعتداء على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم ينهي النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم إلى علم الرأي العام أن المدعو (د، لخضر) أمين ضبط سابق بنفس المحكمة الذي أطلق النار على قاضي التحقيق توفي صبيحة يوم 1 أوت 2023.”

وأضاف البيان “قد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بتشريح الجثة”.

وخلص التقرير الأولي لعملية التشريح –تضيف النيابة العامة- إلى “أن الوفاة عنيفة بسبب صدمتين على مستوى الرأس والصدر نتج عنهما نزيف دموي”.

وأضافت النيابة العامة أن “نتائج عملية التشريح والنتائج الأولية للتحقيق الابتدائي تفند فرضية انتحار المعتدي أو تلقيه طلقا ناريا” مؤكدة أن “التحقيق في القضية لا يزال متواصلا”.