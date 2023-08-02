-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وفاة المعتدي في حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم

الشروق أونلاين
  • 1658
  • 0
وفاة المعتدي في حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم

توفي الثلاثاء المعتدي في حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم (مجلس قضاء مستغانم) التي وقعت قبل يومين.

وجاء في بيان النيابة العامة لمجلس قضاء مستغانم “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتكملة للبيان الصحفي المؤرخ في 31 جويلية 2023 المتعلق بحادثة الاعتداء على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم ينهي النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم إلى علم الرأي العام أن المدعو (د، لخضر) أمين ضبط سابق بنفس المحكمة الذي أطلق النار على قاضي التحقيق توفي صبيحة يوم 1 أوت 2023.”

وأضاف البيان “قد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بتشريح الجثة”.

وخلص التقرير الأولي لعملية التشريح –تضيف النيابة العامة- إلى “أن الوفاة عنيفة بسبب صدمتين على مستوى الرأس والصدر نتج عنهما نزيف دموي”.

وأضافت النيابة العامة أن “نتائج عملية التشريح والنتائج الأولية للتحقيق الابتدائي تفند فرضية انتحار المعتدي أو تلقيه طلقا ناريا” مؤكدة أن “التحقيق في القضية لا يزال متواصلا”.

مقالات ذات صلة
طبيب ضحية نصب واحتيال بصفقة وهمية لبيع مستثمرة فلاحية

طبيب ضحية نصب واحتيال بصفقة وهمية لبيع مستثمرة فلاحية

عرقاب: الجزائر مستعدة لتطوير مشاريع منجمية كبرى

عرقاب: الجزائر مستعدة لتطوير مشاريع منجمية كبرى

خلال 24 ساعة.. وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور

خلال 24 ساعة.. وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور

صيف أسود عبر الطرقات بسبب المجازر المرورية

صيف أسود عبر الطرقات بسبب المجازر المرورية

وفاة 8 أشخاص اختناقا داخل بئر بعمق 15 مترا في سطيف

وفاة 8 أشخاص اختناقا داخل بئر بعمق 15 مترا في سطيف

أم البواقي: إصابة 23 شخصا بجروح إثر حادث مرور

أم البواقي: إصابة 23 شخصا بجروح إثر حادث مرور

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد