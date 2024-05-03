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وفاة المفكر الإسلامي السوري عصام العطار

الشروق أونلاين
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وفاة المفكر الإسلامي السوري عصام العطار

توفي فجر الجمعة، الداعية والمفكر الإسلامي السوري، عصام العطار، عن عمر ناهز 97 عاما، في مدينة آخن الألمانية.

وجاء في نعي لعائلة المفكر السوري نشرته عبر صفحته على فيسبوك: “توفي والدنا عصام العطار الليلة (الجمعة 23 شوال 1445 هـ / 2 ماي 2024) تغمده الله برحمته ورضوانه”.

وتضمن النعي مقتطفات من كلمات نشرها العطار قبل وفاته، وقال فيها: “وداعا وداعا يا إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي وأهلي وبني وطني، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله تعالى لكم العون على كل واجب وخير، والوقاية من كل خطر وشر، والفرج من كل شدة وبلاء وكرب”.

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