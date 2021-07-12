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وفاة الممثل الكوميدي”فريد الروكور” بسكتة قلبية 

نادية شريف
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وفاة الممثل الكوميدي”فريد الروكور” بسكتة قلبية 

توفي الممثل الكوميدي فريد قسايسية، المعروف فنيا باسم “فريد الروكور”، صبيحة الإثنين، إثر إصابته بسكتة قلبية.

فريد الروكور، الوجه التلفزيوني المعروف بأدواره الفكاهية، خاصة إلى جانب الفنانة بيونة في “ناس ملاح سيتي”، رحل عن عمر ناهز الـ 62 عاما.

بدأ مشواره الفنّي في العام 1985 من خلال فيلم “في سبيل الجزائر” ، ذاع صيته في تسعينيات القرن الماضي من خلال برنامج “بلاد ميوزيك”، حيث اشتهر بعدها باسم “الروكور”.

شارك بعدها في عدّة أعمال كوميدية، حققت نجاحا باهرا، على غرار “ناس ملاح سيتي” ، “جمعي فاميلي في جزئه الثالث”، “سوق الحاج لخضر” ، وسلسلة “دار العجب” في الجزء الثاني، كما شارك في بعض الحصص مثل “الروك ديالنا” و”بوزنزل”.

عرف بانتقاده لما يحدث في الساحة الفنية بكل جرأة وثقة، حيث وصف أشباه الفنانين بوجوه التبهدايل والذين لا علاقة لهم بالفن وقصف المسؤولين السابقين عن قطاع الثقافة وقال إنهم سبب تهميش كبار الكوميديين والفنانين الكبار والذين أدخلوا البهجة للشعب في سنوات الجمر .

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