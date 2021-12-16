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رياضة

وفاة المناصر الذي اقترن اسمه بِشباب بلوزداد والبطولة الوطنية

الشروق الرياضي
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وفاة المناصر الذي اقترن اسمه بِشباب بلوزداد والبطولة الوطنية
الفقيد حسن دهيمي

فارق المناصر الشهير لِفريق شباب بلوزداد حسن دهيمي الحياة، كما أعلنت عنه إدارة النادي العاصمي في بيان لها نشرته، الخميس.

وعُرف الفقيد حسن دهيمي بِتسمية “ياماها”، كما ظلّ لصيقا بِفريقه شباب بلوزداد، يُدعّمه معنويا ويُشجعه في المقابلات داخل القواعد وخارجها. مثلما هو الشأن تماما لِشقيقه وتوأمه “حسين”، الذي اغتالته أيادي الإرهاب الهمجي في منتصف التسعينيات.

وارتبط اسما الشقيقَين حسن وحسين بِمقابلات المنافسات المحلّية والبطولة الوطنية تحديدا، وصناعة الفرجة في المدرجات، بِطريقة مُميّزة واستثنائية.

رحم الله حسن دهيمي وغفر له وأسكنه فسيح الجنان، وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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