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الجزائر

وفاة الوزير الأسبق نور الدين بحبوح

الشروق أونلاين
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وفاة الوزير الأسبق نور الدين بحبوح

توفي،الجمعة، الوزير الأسبق للفلاحة والصيد البحري والأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، نور الدين بحبوح عن عمر ناهز 72 سنة، حسبما علم من أقربائه.

الفقيد من مواليد 24 جانفي 1949 ببرج بوعريريج، تحصل على شهادة مهندس دولة في التهيئة العمرانية والأشغال المائية الكبرى وكذا على شهادة “ماستر للعلوم” في نفس التخصص.

وبعدما اضطلع بعدة مهام في قطاع الموارد المائية، تقلد الفقيد منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، قبل أن يؤسس سنة 2012 الحزب السياسي اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية.

وسيوارى جثمان الراحل الثري غدا السبت 7 أوت بمقبرة بن عكنون بالجزائر العاصمة.

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