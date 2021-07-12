وفاة امرأة بلجيكية بعد إصابتها بسلالتين مختلفتين لكورونا

توفت امرأة بلجيكية مسنة بمضاعفات فيروس كورونا بعد إصابتها بسلالتين مختلفتين من “كوفيد-19″، في حالة تعد الأولى عالميا.

وذكرت صحيفة أمريكية أن حالة المريضة المسنة، التي لم يتم تطعيمها، تمت مناقشتها، الأحد، في المؤتمر الأوروبي السنوي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية.

وأشار المؤتمر إلى أنه يُعتقد أن هذه هي أول حالة مؤكدة لشخص مصاب بسلالتين مختلفين لفيروس كورونا في نفس الوقت.

وتوفيت المرأة، ذات الـ 90 عاما بعد أن أصيبت بكل من سلالة ألفا وبيتا للفيروس، واللتان تم اكتشافهما لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا على التوالي.

وبحسب ما ورد، قال أطبائها إنها يمكن أن تكون قد حصلت على السلالتين من شخصين مختلفين.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن المرأة عولجت في مستشفى بالقرب من لست ببلجيكا.