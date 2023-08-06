وفاة امرأة شربت لترين من الماء وهكذا شخّص الأطباء حالتها

توفيت امرأة أمريكية بعد أن شربت لترين من الماء بسرعة كبيرة خلال مدة قصيرة في حالة نادرة تُعرف بـ “التسمم المائي”.

كانت آشلي سمرز، 35 عاما، في إجازة مع أسرتها في بحيرة فريمان خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما وصلت إلى المستشفى في حالة سيئة.

وقالت عائلة آشلي إنها كانت تعاني من أعراض الجفاف والصداع والدوار، فشربت أربع زجاجات من الماء سعة كل واحدة 500 ميللتر خلال 20 دقيقة.

American woman dies of water toxicity https://t.co/rpqcxHLwAB — The New Paper (@thenewpaper) August 4, 2023

عادت سامرز إلى المنزل، حينها فقدت الوعي في المرآب، وعندما نقلت إلى المستشفى أكد الأطباء أنها تعاني من تورم في الدماغ.

شخّص الأطباء حالة المرأة على أنها “تسمم مائي” عادة ما يحدث نتيجة وجود كمية كبيرة من الماء في الجسم مع عدم كفاية الصوديوم.

وأكد الدكتور بليك فروبرج، عالم السموم الأمريكي: أن “هناك أشياء معينة يمكن أن تجعل شخصا ما أكثر عرضة لخطر التسمم المائي” مضيفا “لكن الشيء العام الذي يحدث هو أن لديك الكثير من الماء وليس لديك ما يكفي من الصوديوم في جسدك. “

تابع: “قد يعاني الشخص الذي يعاني من سمية الماء من أعراض مثل الشعور بتوعك بشكل عام، وتشنجات عضلية ووجع، وغثيان وصداع”.

وأضاف الدكتور فروبيرج لوسائل الإعلام الأمريكية أنه لابد من شرب سوائل تحتوي على إلكتروليتات وصوديوم وبعض البوتاسيوم.