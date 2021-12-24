وفاة امرأة وإصابة أربعة بجروح في انفجار للغاز بباتنة

لقيت، مساء الجمعة، امرأة حتفها وأصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في انفجار عنيف هز شقة بعمارة من عمارات بلدية فسديس دائرة باتنة.

وكان الانفجار الذي وقع حوالي الساعة السابعة أسفر إلى خلع عدة نوافذ وبوابات كما سبب خسائر مادية بالغة في جدر عدد من الشقق التي تقع في دائرة النسف الشديد، والراجع حسب مصالح الحماية المدنية لتسرب للغاز كان خلف تلك الرجة العنيفة التي اعقبها دوي هائل سمع في طراف بلدية فسديس، وجرّ عشرات الفضوليين لتقديم المساعدة للمصابين من خلال رفع الأنقاض المتراكمة على بعد أمتار.

وكانت مديرية الحماية اكدت في بيان لها أن خصيلة الوفاة والإصابات أولية، بالنظر لاستمرار عمليات الإنفاذ ورفع الركام عبر رتل متكون من سيارة إنارة وشاحنتين، وخمس سيارات إسعاف.