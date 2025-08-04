وفاة امرأة وإصابة 39 شخصًا في انقلاب حافلة بولاية المغير

تسبب حادث مرور خطير وقع فجر اليوم الإثنين بولاية المغير في وفاة وفاة امرأة تبلغ من العمر نحو 55 سنة وإصابة 39 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الوادي–مستغانم.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 04:55 صباحًا على مستوى الطريق الوطني رقم 46أ، في بلدية أم الطيور التابعة لدائرة المغير، حيث تدخلت فرق الإنقاذ لإجلاء الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية.

وتم تسخير أربع سيارات إسعاف وشاحنة إنقاذ، فيما تم نقل المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.