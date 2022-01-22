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وفاة بسام الملا.. باب الحارة يفقد أباه الروحي

الشروق أونلاين
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وفاة بسام الملا.. باب الحارة يفقد أباه الروحي
ح.م
المخرج الراحل بسام الملا

توفي المخرج السوري بسام الملا، صاحب رائعة مسلسل باب الحارة، السبت،  بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر ناهز 66 عاماً.

وبرع الراحل بسام الملا في دراما البيئة الشامية وكان أحد عرابيها، مستفردا بلقب الآغا بين زملائه.

بدأ  الملا مشواره الإخراجي بمسلسل “كان يا ماكان ” للأطفال عام 1990، وفي عام 1991 قدم مسلسل “الخشخاش”.

كما قدم مسلسلاً تاريخياً عام 1997 بعنوان “العبابيد”، وفي عام 2004 قدّم المسلسل الناجح “ليالي الصالحية”.

وشهد عام 2006 إطلاق أشهر أعماله وأعمال الدراما السورية  “باب الحارة”، مخرجاً ومنتجاً ومشرفاً عاماً حتى الجزء التاسع.

وينتمي بسام الملا إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل الراحل أدهم الملا وأشقائه هم المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولديه ولدين هما أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين في مسلسل “باب الحارة”.

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