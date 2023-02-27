وفاة بسبب التنمّر.. طالبة مصرية تتعرضّ لأزمة قلبية بعد وصفها بالقبيحة

تعرضت طالبة مصرية لأزمة قلبية حادة فارقت على إثرها الحياة، وذلك بعد تعرضها للتنمّر ووصفها بالقبيحة من قبل زميلاتها في المدرسة.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية، السبت 25 فيفري، فقد توفيت الطالبة بالصف الأول الثانوي رودينا أسامة بسبب تنمر زميلاتها عليها بإحدى المدارس في منطقة الهرم بالجيزة.

وقال شهود على الواقعة لصحيفة “المصري اليوم” إن زميلات الضحية تنمرن عليها بالقول: “أنت لست من مستوانا حتى تلعبي معنا، أنت وحشة، إزاي مستحملة شكلك؟”.

وأضافوا أنها خرجت من المدرسة إلى منزلها وهي في حالة انهيار تام، لتحكي لشقيقتها ما حصل، قبل أن تسقط على الأرض فجأة وتفارق الحياة حزنا.

وقال والد الضحية إن “مشادة دارت بين ابنته وزميلاتها اللاتي كتبن أسماءهن على الديسك الخاص بها في الفصل متعمدات مضايقتها، لتوبخها إحداهن، وحين حكت لي ما حدث قلت لها لا داعي للقلق”.

وتابع: “فوجئنا بعدها بأن رودينا سقطت مغشيا عليها داخل الشقة بعد تعرضها لأزمة نفسية، وتوقفت عن الحركة والتنفس”

وبحسب موقع “القاهرة 24” فإن غرفة عمليات النجدة في الجيزة تلقت إشارة من المستشفى تفيد باستقباله جثة إحدى الفتيات تدعى رودينا، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تعرضت لأزمة قلبية حادة.

في ذات السياق قال موقع الجزيرة نت إن التفسير العلمي لوفاة رودينا يشرحه المركز الطبي الأكاديمي الأميركي “كليفلاند كلينك” بما يسمى متلازمة القلب المكسور التي يمكن أن تحدث عندما يتسبب حدث عاطفي أو صادم للغاية في زيادة هرمونات التوتر، ويمكن أن تعرضك هذه الهرمونات لحدوث فشل القلب على المدى القصير، مما قد يؤدي إلى الوفاة”.

ووفقًا للقانون المصري، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما في حالة وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر، فإن العقوبة التي يتم تطبيقها على المتنمر تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن العام، مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 20.000 جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة على 100.000 جنيه.