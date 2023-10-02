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الجزائر

وفاة بسبب انقطاع الكهرباء بمستشفى البويرة.. مدير الصحة يعلق

الشروق أونلاين
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وفاة بسبب انقطاع الكهرباء بمستشفى البويرة.. مدير الصحة يعلق

تسبب انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة في وفاة إمرأة بقسم الإنعاش، حسب ما أعلن عنه مدير الصحة بالولاية.

وفي تصريح لإذاعة البويرة الجهوية، أرجع مدير الصحة كمال شفاي انقطاع الكهرباء إلى خلل تقني في إحدى الخزانات المعنية بتزويد كل من مصلحة الإنعاش وطب الأطفال والطب العام.

وعبر المسؤول عن أسفه لتسجيل حالة وفاة لمريضة كانت بقسم الإنعاش على الساعة 8 ونصف، مؤكدا فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقة للحادث.

كما أكد شفاي اتخاذ كل الاجراءات لتحويل المرضى ووضعهم في مأمن واصلاح العطب الذي سُجل بدءا من الساعة 7 من مساء الأحد.

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